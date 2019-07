Suizidversuch oder Kurzschluss?

Darmstadt/Bergstraße.War es Vorsatz und somit Mord, als der 18 Jahre alte Deutsche am Abend vor Silvester mit seinem Audi A4 auf der Flucht vor der Polizei auf den Autobahnparkplatz „Fuchsbuckel“ bei Heppenheim einscherte und mit weit über 100 km/h ungebremst auf den abgestellten Pkw einer Düsseldorfer Familie prallte, in dem eine Mutter mit ihrem Sohn saß? War es ein Suizidversuch – so wie ihn der Angeklagte

...