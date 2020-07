Summende Königinnen auf Hochzeitsflug

Bergstraße.Es summt und brummt auf der Belegstelle bei Kirschhausen – dort, wo Königinnen begattet werden. Anlässlich des heutigen Tags der Deutschen Imkerei berichten die Imker der Region bei einem Rundgang auf der Belegstelle, was sich in den vergangenen Monaten bei ihnen getan hat.

Auch wenn Veranstaltungen aufgrund von Corona in der Region diesmal nicht stattfinden, ist das Vereinsleben an der Bergstraße nicht zum Erliegen gekommen. Gerade an der Belegstelle hat sich einiges getan. Denn die Bienenzüchtergemeinschaft Starkenburg Salzkopf und Umgebung hat einen neuen Vorstand: Vorsitzender ist Andreas Schuchmann, Ute Merkel-Stoll ist zweite Vorsitzende und Günter Heil wurde zum Schriftführer ernannt.

Carnica – sanftmütig und fleißig

Georg Schmunk übernimmt die Aufgaben des Belegstellenleiters und des Kassenwarts, Peter Hornung ist Wanderwart und Wolfgang Schäfer ist Beisitzer und Reinzüchter. Seit 92 Jahren gibt es die Bienenzuchtgemeinschaft inzwischen, die Belegstelle steht bereits seit 1928 im Wald bei Kirschhausen.

Hier dreht sich alles um die Königinnenzucht und Rein-Erhaltung der Bienenrasse Carnica, die als besonders sanftmütig und fleißig gilt. Dabei wird durch Drohnenvölker die Anpaarung beziehungsweise Begattung reinrassig unterstützt: Interessierte Imker können eine unbegattete Königin mit einer Handvoll Arbeiterinnen auf die Belegstelle bringen. Damit man dabei auch tatsächlich nur die Arbeiterinnen erwischt, wird ausgesiebt – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Die verhältnismäßig dicken Drohnen passen nämlich nicht durchs Sieb. Sie müssen zu Hause bleiben, denn das Ziel ist ja, dass die Königin nur von den Drohnen vor Ort begattet wird.

Vom Ei zum entwickelten Insekt

Auf dem Areal stehen viele Begattungs-Kästchen aus Styropor oder Holz, in denen die Königinnen und Arbeiterinnen leben. Mit einem kleinen Drehrad am Flugloch mit Löchern und Schlitzen kann die Luftzufuhr geregelt werden – aber auch, wer rein und raus darf. Bei guter Witterung ist es dann soweit und die jungen Bienenköniginnen gehen auf den Hochzeitsflug, um sich auf einem Drohnensammelplatz zu paaren, deren Spermien sie in ihrer Samenblase bis an ihr Lebensende aufbewahren und verwenden. Die Paarung findet in der Luft, im Flug statt. Die Königin nutzt einen besonderen Trick: Eine kleine Zelle auf den Waben belegt sie mit befruchteten Eiern, eine größere Zelle mit einem unbefruchteten Ei. So verwendet sie je nachdem die Samen oder Spermien aus der Samenblase.

Im Begattungskasten gibt es reichlich Futter – hier können die Bienen schnell an Vorräte gelangen, um zu bauen und die neue Brut zu versorgen. Denn aus einem zunächst winzigen – mit dem bloßen Auge nur schwer erkennbaren – weißen Ei, das am Boden der Wabenzellen liegt, entwickelt sich in kurzer Zeit eine Larve – und die hat Hunger. Als Nahrung dient der Futtersaft, der in der Futtersaftdrüse im Kopf der Biene gebildet wird. Am Ende des Larvenstadiums werden die Wabenzellen dann mit Wachs bedeckt, das nennt man verdeckeln. Mit dem Wachstum der Larve wird aus der anfänglichen Rundmade eine Streckmade. Sie füllt im gestreckten Zustand fast die ganze Zelle aus und entwickelt sich zur Puppe weiter. Nach 21 Tagen schlüpft die Arbeiterin aus der Wabe, indem sie von innen den Wabendeckel aufknabbert. So befreit sich das voll entwickelte Insekt und beginnt mit vielfältigen Arbeiten im Bienenvolk.

Fünf Drohnenvölker gibt es auf der Belegstelle momentan und bisher 145 angepaarte Königinnen –dreimal so viele wie im Vorjahr. „Die Nachfrage ist groß. Allerdings ist die Saison bei uns bald gelaufen, in ein paar Wochen treffen wir schon Vorbereitungen auf den Winter“, so Schuchmann. Demnächst soll es hier auch wieder kleinere Arbeitseinsätze geben.

Bei Markus Hartnagel vom Bienenzuchtverein Lampertheim und Umgebung seien derzeit fünf Jungimker in Ausbildung. „Trotz Corona hat es bis jetzt gut geklappt, sich anzunähern und dennoch die nötige Distanz zu wahren. Wichtig ist es zum Beispiel, auch mal gemeinsam in die Beute zu schauen.“

Aus dem Bienenzüchterverein Lindenfels und Umgebung berichtet Reinhardt Arnold, dass sich die Mitglieder weitgehend über WhatsApp ausgetauscht haben. Ihr größtes Projekt sei der Insektenlehrpfad in Lindenfels, der weiter im Entstehen ist. Ein zweieinhalb Meter großer Bienenbär steht inzwischen dort – mit Blick auf die Burg Lindenfels.

Hornissen und Ameisen konnten bislang nicht einziehen – sollen aber folgen – ebenso wie Wildobstbäume, die im Herbst gepflanzt werden. Demnächst werden außerdem Platten bedruckt, die es einem erleichtern sollen, den Insektenpfad von der Straße aus zu finden. „In Sachen Waldhonig sieht es in diesem Jahr übrigens gut aus“, berichtet Arnold. „Das ist etwa alle drei Jahre der Fall.“

Bei Gerhard Wipplinger vom Imkerverein 1880 Heppenheim und Umgebung hat nicht nur Corona die Pläne durcheinandergebracht: „Bei uns haben wir gerade Probleme mit Wildschweinen. Ansonsten fangen wir derzeit viele Schwärme ein, auch mal mit der Feuerwehr über die Drehleiter.“ Die eingefangenen Völker werden dann an Imkerkollegen verschenkt.

Jungimker-Schulungen im Netz

„Wir haben unsere Jahreshauptversammlung zu Beginn des Jahres gerade noch so hinbekommen“, berichtet Peter Dengler, stellvertretender Vorsitzender des Starkenburger Imkerkreises und Vorsitzender des Bienenzüchtervereins 1861 Bensheim und Umgebung. Der Vorstand des Starkenburger Imkerkreises sei dabei für eine weitere Amtszeit von drei Jahren im Amt bestätigt worden: Zum Vorsitzenden wurde Martin Weyrauch einstimmig bei einer Enthaltung wiedergewählt, zweiter Vorsitzender und Schriftführer ist Peter Dengler, der einstimmig bei einer Enthaltung wiedergewählt wurde. Zum Rechner wurde Jens-Uwe Eder in Abwesenheit einstimmig wiedergewählt. „In den vergangenen Wochen und Monaten gab es bei uns außerdem einige Videokonferenzen zu Themen wie der Honigernte, der Varroa-Behandlung oder auch der Beutenauswahl, die vor allem für Jungimker interessant sind“, so Dengler.

Von erfahrenen Kollegen lernen

Gerade sei es im Trend, mit sogenannten Großraumbeuten zu arbeiten. Wofür man sich beim Equipment entscheidet, sollte jedoch wohl überlegt sein. „Imker sind zwar Bastler“, ergänzt Dengler mit einem Lachen, aber man könne eben nicht immer so leicht in jede Richtung umstellen.

Wer sich für Bienen interessiert und selbst überlegt, mit der Imkerei zu starten, der sollte jedoch keine Schwärme im Internet bestellen, betonen die Imker der Region. „Das ist eine Tortur für die Bienen. Und wir in den Vereinen geben gerne Ableger untereinander ab“, so Arnold. Außerdem funktioniere es nicht, sich Bienen zuzulegen und sie dann sich selbst zu überlassen – wer sich für die Imkerei entscheide, der müsse sich auch entsprechend um die Tiere kümmern. Momentan liege es gerade unter Jungimkern im Trend, sich für die sogenannte dunkle Biene zu interessieren. Von dieser raten die erfahrenen Imker allerdings vehement ab: „Sie sind einfach viel zu aggressiv – da könnten wir jetzt nicht so hier stehen“, betont Arnold an der Belegstelle.

Unter anderem, um von den Erfahrungen langjähriger Imker zu profitieren, aber auch aus Versicherungsgründen sei es sehr ratsam, einem Verein beizutreten, wenn man sich mit der Imkerei beschäftigt. „Trotz Corona sind wir gut über die Zeit gekommen und sind zuversichtlich, dass nächstes Jahr wieder besser läuft“, betont Weyrauch.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.07.2020