SV des AKG unterstützt die Tafel

Wie jedes Jahr organisierte die Schülervertretung (SV) des AKG aich im Jahr 2018 eine Unterstützung für eine Organisation für bedürftige Menschen. Im Jahr zuvor Jahr gab es die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, aber in 2018 entschloss sich die SV dazu, eine lokale Organisation zu unterstützen. Dabei hatte man sich dann für die „Tafel“ in Bensheim entschieden.

Die Bensheimer Tafel bewahrt Lebensmittel vor der Vernichtung und verteilt diese an Bürger, welche ein geringes Gehalt verdienen oder Lebensmittel ganz allgemein aus wirtschaftlichen oder persönlichen Gründen benötigen. Jeder, der dort einkauft, bezahlt einen Euro und darf sich dafür das nehmen, was er benötigt.

Die Aktion lief über einen Monat. Die SV erhoffte sich, dass jede Klasse einen Karton abgibt, in den jeder Schüler der Klasse ein lange haltbares Lebensmittel hinzulegt. Das einzige, was nicht erwünscht war, das waren Kleidungsstücke, da die Tafel nichts mit ihnen anfangen kann.

Die Schülervertretung des AKGs betreibt diese Aktion, um Menschen in Not zu helfen und um den Schülern bewusst zu machen, wie gut es ihnen geht. Die SV plant auf jeden Fall, solche Aktionen in der Zukunft fortzusetzen.

Philine Hubert, AKG