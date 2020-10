Synode tagt vor Ort und im Internet

Bergstraße.Die Synode des Evangelischen Dekanats Bergstraße tagt morgen (Freitag) unter Corona-Bedingungen in der Martin-Luther-Kirche in Lampertheim. Mit dem Format aus realer Präsenz vor Ort und Online-Übertragung betritt das Dekanat Neuland.

Anstelle der Lampertheimer Notkirche, wo die Synode regelmäßig abgehalten wird, wurde diesmal die Martin-Luther-Kirche wegen der technischen Ausstattung als Tagungsort gewählt. Auf Grund steigender Infektionszahlen findet die Herbsttagung im Hybrid-Format statt: Die 105 Synodalen können sich online zuschalten und an den Beratungen teilnehmen. Die Mitglieder des Dekanatssynodalvorstands werden vor Ort präsent sein.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Bericht von Dekan Arno Kreh. Er will auf die Corona-Situation in den Gemeinden und Eichrichtungen eingehen und dabei für ein Vorgehen plädieren, das die Situation ernst nimmt, ohne dabei in Panik zu verfallen. Außerdem wird er auf die Lage der Flüchtlinge im Mittelmeer und die damit verbundene Bitte des Dekanats Bergstraße an den Kreis Bergstraße eingehen, dem Bündnis „Sichere Häfen“ beizutreten. Zudem will er mit Blick auf die Kirchenvorstandswahlen im nächsten Jahr die Bedeutung des Ehrenamts hervorheben.

Zwei Wahlen

Außerdem stehen zwei Wahlen an. Für Rainer Daum, der sein Amt niedergelegt hat, kandidiert Maren Fischer aus Mörlenbach für den Dekanatssynodalvorstand. Weitere Kandidaten können bis zur Synodentagung benannt werden. Für den ausscheidenden Niels Peter Thomas (Bickenbach) ist zudem eine Nachwahl für die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) erforderlich.

Die Tagung in der Martin-Luther-Kirche (Königsberger Straße 28-30), die von Präses Michael Wörner geleitet wird, beginnt um 18 Uhr. red

Info: Livestream der Synode unter: www.youtube.com/user/LampertheimML

