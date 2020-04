Tag der Brieftaube nun digital

Bergstraße.In ganz Deutschland findet an diesem Sonntag (19. April) der „Tag der Brieftaube“ statt – auch in Zeiten von Corona, nur anders. Darauf weist die Reisevereinigung Bergstraße hin, in der die Brieftaubenzüchter der Region organisiert sind.

Züchter zeigen an diesem Tag ihr einzigartiges Hobby und laden in ihren Taubenschlag ein – diesmal allerdings digital: Der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter hat seine Züchter in der #lovestayinghome-Challenge dazu aufgerufen, Bilder aus ihrem Taubenschlag aufzunehmen. Aus allen Bildern wird am 19. April ein Video auf allen Online-Kanälen des Verbandes veröffentlicht. So bekommen Interessierte trotzdem Einblicke in das Brieftaubenwesen.

„Auch wenn der Tag der Brieftaube 2020 anders als geplant stattfinden muss, freue ich mich sehr darauf. Wir befinden uns gerade in einer sehr spannenden Phase des Brieftauben-Jahres. Jungtiere sind geschlüpft, die Freiflugsaison startet. Wir werden sicherlich wunderschöne Einblicke in die Taubenschläge erhalten“, freut sich Richard Groß, Präsident des Verbandes, schon jetzt auf den Sonntag.

Der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter ist die Dachorganisation des Brieftaubenwesens in Deutschland. Er wurde 1884 gegründet und hat seinen Sitz in Essen. Dem Verband gehören zurzeit rund 30 000 Brieftaubenzüchter in mehr als 5000 Vereinen an. Im April 2018 wurde das Brieftaubenwesen in Nordrhein-Westfalen zum Immateriellen Kulturerbe ernannt. Der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter unterhält in Essen eine eigene Spezialklinik für Brieftauben und Ziervögel (Taubenklinik) und gibt eine wöchentlich erscheinende Fachzeitschrift für Brieftaubenkunde („Die Brieftaube“) heraus. red

