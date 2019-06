Tagesklinik für das Weschnitztal geplant

Bergstraße.Die Vitos-Kliniken planen, eine Tagesklinik für psychisch kranke Menschen mit 20 Plätzen im Weschnitztal zu errichten. Das kündigte Vitos-Geschäftsführer Ralf Schulz bei einem Gespräch mit der Ersten Kreisbeigeordneten und Gesundheitsdezernentin Diana Stolz an, an dem auch Professor Thomas Rechlin, Ärztlicher Direktor in Heppenheim, sowie die Heppenheimer Pflegedirektorin Sabine Schiel teilnahmen.

„Es ist mir ein großes Anliegen, dass die Akteure, die im Kreis Bergstraße im Gesundheitsbereich tätig sind, inklusive der Kreisverwaltung, verstärkt zusammenarbeiten“, betonte Stolz bei dem Treffen im Landratsamt. „Tageskliniken sind ein wichtiger Baustein in der Versorgung psychisch kranker Menschen“, unterstrich sie. „Sie bieten therapeutische Möglichkeiten für die Patienten, die tagsüber den stabilen therapeutischen Rahmen eines Krankenhauses benötigen, aber die Nacht und das Wochenende in ihrer eigenen Wohnung beziehungsweise bei ihrer Familie verbringen können.“

Hilfe bei der Immobiliensuche

Daher habe sie es auch sehr begrüßt, dass im vergangenen Jahr eine Vitos Tagesklinik und Ambulanz in Lampertheim eröffnet wurde und wünscht sich ein entsprechendes Angebot auch für die NOVO-Kommunen. Auch die Vitos-Führungskräfte stellten heraus, dass es im Vorderen Odenwald großen Bedarf an einer Tagesklinik gebe. Eine Kontaktaufnahme mit den Bürgermeistern der aufgrund der Lage in Frage kommenden Kommunen Fürth und Rimbach erfolgte durch die Gesundheitsdezernentin bereits. Die Bürgermeister sagten sofort ihre Unterstützung bei der Suche nach einer geeigneten Immobilie zu.

Abschließend betonte Stolz, dass Vitos ein wichtiger Partner für den Kreis sei – sowohl in Hinblick auf die medizinische Versorgung als auch in der Ausbildung, mit Blick auf die Gesundheitsakademie Bergstraße. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.06.2019