Tarek Al-Wazir am Samstag in Bensheim

Bergstraße.Der Spitzenkandidat der hessischen Grünen zur Landtagswahl am kommenden Sonntag, Tarek Al-Wazir, kommt zum Wahlkampfendspurt am Samstag (27.) nochmals an die Bergstraße.

„Ich freue mich, dass der derzeit beliebteste Politiker Hessens uns noch mal in der heißesten Phase des Wahlkampfes direkt vor Ort unterstützt“, so der Vorstandssprecher der Kreis-Grünen, Matthias Schimpf.

Al-Wazir wird in Bensheim in der Zeit von 10 bis 10.45 Uhr vor der „Alten Faktorei“ den Wahlinfostand seiner Bergsträßer Parteifreunde unterstützen.

„Wir wählen auch diesmal das Format einer Pop-up-Townhall, wie schon erfolgreich in Lorsch praktiziert, in dem sich unser Spitzenkandidat direkt den Fragen interessierter Bürger stellt und diese auch direkt und spontan beantwortet“ erläutert Schimpf.

Neben dem Auftritt des Spitzengrünen wird auch die „Grüne Jugend Bergstraße“ aktiv an gleicher Stelle für das Thema „Bildung“ mit einem Infostand und Aktionen vertreten sein.

Thorsten Schäfer-Gümbel in Lorsch

Im Rahmen seiner „Vorfahrt für den Wechsel“-Tour kommt SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel (Spitzname „TSG“) morgen (Freitag) an die Bergstraße. Gemeinsam mit Marius Schmidt, Landtagskandidat für den Wahlkreis Bergstraße-West, wird er ab 9.30 Uhr auf dem Lorscher Wochenmarkt Rosen verteilen und Bürger zum Gespräch in das Eiscafé Dolomiti einladen. red

