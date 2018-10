Tastaturschreiben für Schüler

Bergstraße.In einem Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) lernen Schüler mit dem Zehn-Finger-System, Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen blind zu greifen. Damit können sie ihre Hausaufgaben oder Referate am PC oder Laptop wesentlich schneller fertig als mit dem Zwei-Finger-Suchsystem. Gearbeitet wird mit der Textverarbeitung Word. Lehrmaterial mit Texten für Schüler wird im Kurs ausgeteilt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Kurs läuft achtmal dienstags ab dem 16. Oktober jeweils von 17.30 bis 19.30 Uhr in Rimbach in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Angesprochen sind Schüler ab der 4. Klasse. tr

