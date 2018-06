Anzeige

Bensheim.30 Mitarbeiter der Firma TE Connectivity waren jetzt einen Tag lang beim Verein Sterntaler am Berliner Ring in Bensheim im Einsatz. Im Rahmen ihres jährlichen „Corporate Social Events“ legten sie in diesem Jahr an den „Drachenbergen“ Hand an und halfen bei einer Grundsteinlegung im neu entstehenden Ritterdorf. Zusätzlich übergab die Gruppe eine Spende in Höhe von 6500 Euro.

Sterntaler-Vorsitzender Volker Beetz und Sebastian Clever vom Förderverein freuten sich über die großzügige Unterstützung und bedankten sich bei den fleißigen Helfern mit Speis und Trank. Das Ritterdorf soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden und nach seiner Fertigstellung 16 Häuser umfassen. TE Connectivity übernimmt dabei die Patenschaft für das Mühlen-Gebäude. tz/Bild: Lotz