TE expandiert am Standort Bensheim

Bensheim.Das Elektrotechnikunternehmen TE Connectivity ist auf Wachstumskurs. Wie Bensheim-Chef Matthias Lechner dieser Zeitung sagte, ziehen demnächst rund 50 Mitarbeiter aus dem Standort in der Ampèrestraße in Räume des ehemaligen SAP-Gebäudes in der Albert-Einstein-Allee ein. Ihnen folgen dann weitere 100 Mitarbeiter im kommenden Jahr, eine Hälfte zur Jahresmitte, die andere Hälfte zum

...