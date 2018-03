Teamplayer mit Herz für Bienen

Anzeige

Denn Peter Dengler ist nicht nur Imker aus Überzeugung und Leidenschaft. Seit seiner Wahl zum Vorsitzenden 2006 „aus einem Club älterer Herren, die gern imkerliche Geheimnisse hüteten“ hat er aus dem Imkerverein einen der mitgliederstärksten an der Bergstraße gemacht. Von 16 auf hundert ist seitdem die Zahl der Männer und Frauen, die sich in ihrer Freizeit der Imkerei widmen, in die Höhe geschnellt. Der älteste Hobby-Imker ist 91, der jüngste 20 Jahre alt. „So langsam stoßen wir an unsere Kapazitätsgrenze“, freut sich Dengler über den Boom.

Unermüdlich und erfolgreich

Dass ihm die Imkerei nicht in die Wiege gelegt wurde, sondern ihn sein Schwiegervater in den 70er Jahren „infizierte“, verrät der „Alltagsheld“ mit einem breiten Lächeln. Acht Bienenvölker hat er 1992 von dem Senior übernommen. Ein Jahr später ist er als jüngstes Mitglied in den Bienenzuchtverein eingetreten und hat fortan unermüdlich und erfolgreich die Werbetrommel für die Imkerei gerührt. Mittlerweile betreut Peter Dengler 15 eigene Bienenvölker auf einem Grundstück am Berliner Ring.

Mit Beginn seiner Vorstandstätigkeit, mit der von ihm stark fokussierten Öffnung des Vereins, zahlreichen attraktiven Aktionen zu Fachthemen, Angeboten für den Imker-Nachwuchs sowie Kooperationen mit anderen Verbänden und Institutionen – darunter das Naturschutzzentrum Bergstraße und das Kloster Lorsch – erwachte der Verein nach und nach aus seinem Dornröschenschlaf. Viel Aufmerksamkeit und neue Mitglieder bescherten den Bensheimer Bienenzüchtern vor allem drei spannende, hochinteressante Vorträge des renommierten Biologen, Bienenforschers und gebürtigen Heppenheimers Dr. Jürgen Tautz von der Universität Würzburg in den Jahren 2007 und 2009 und die 150-Jahr-Feier 2011 im Bürgerhaus Kronepark.

Dass die Imkerei nichts für Eigenbrötler und der Verein schon gar kein Alt-Herren-Club ist, zeigt sich auch an dem stark verjüngten Vorstandsteam. Außerdem machen die Bensheimer Bienenzüchter mit einer Vielzahl nachhaltiger Maßnahmen und Initiativen von sich reden, darunter die Bensheimer Bienenweide, die mit Unterstützung der Sparkasse und der Stadt angelegt wurde, und der neue Bienenlehrpfad im öffentlich zugänglichen Hospizgarten. Mit anderen Worten: Die Allgemeinheit und nachfolgende Generationen profitieren ganz erheblich von diesem nachhaltigen Engagement. Für die Jury des Bergsträßer Bürgerpreises letztlich ausschlaggebend dafür, Peter Dengler aus den zahlreichen Einsendungen in der Kategorie „Alltagsheld“ als Sieger auszuwählen.

Neues Refugium entsteht

Das eigens ins Leben gerufene Vereinsprojekt „Refugium für Bienen“ auf dem rund 6000 Quadratmeter großen Hospiz-Areal ist für die ehrenamtlichen Helfer des Bienenzuchtvereins – allen voran Initiator Peter Dengler – seit langem eine Herzensangelegenheit. Mit einem Zusatzgewinn der Umweltlotterie in Höhe von 5000 Euro wird aus Wunschdenken nun Wirklichkeit. Ein Lehrpfad mit Schautafeln rund um die Biene und ein Wildbienenhotel sollen die Renaturierung des Hospizgartens und die bienenfreundliche Neugestaltung vorantreiben.

Weil die Imkerei nicht mal eben so nebenbei betrieben werden kann, sondern eine gehörige Portion Fachwissen verlangt, um die Bienen gut übers Jahr zu bringen – „Es braucht Verantwortung, Kraft und Ausdauer“ –, veranstaltet der Bienenzuchtverein Bensheim und Umgebung auf seinem Vereinsgelände Grundkurse für Neu-Imker und Wiedereinsteiger. Das Grundstück, auf dem auch Schulungen stattfinden, wurde dem Verein kostenlos von der Stadt überlassen: „Die Zusammenarbeit klappt einfach toll“, freut sich Dengler und weist augenzwinkernd darauf hin, dass schließlich auch Stadtrat Adil Oyan begeisterter Imker ist.

Damit Jung-Imker nicht ins kalte Wasser geworfen werden, hat der Verein unter der Regie seines Vorsitzenden ein Patensystem eingeführt. Jeweils ein bis zwei „Lehrlinge“ begleiten erfahrene Züchter, schauen ihnen bei der Arbeit über die Schulter und machen sich mit dem Jahreszyklus der Bienen vertraut.

Beim Hessentag 2014 in Bensheim haben sich die Bienenzüchter gemeinsam mit sieben weiteren Imkervereinen des Starkenburger Imkerkreises mit einem Erlebnisparcours unter dem Motto „Global denken und lokal handeln“ der Öffentlichkeit präsentiert. Aufgezeigt wurden die bedrohten Lebensräume von Biene, Hummel, Wespe, Hornisse und Co. Beim jährlichen Bienen- und Dichterfest in Lorsch stehen die Hobby-Imker ebenso Rede und Antwort wie beim Frühlingsfest im Naturschutzzentrum. Ab und zu sagt sich auf dem Bienenstand Besuch aus Schule und Kindergarten zum „Bienengucken“ an.

Hessen zum Blühen bringen

Und weil die Zunahme von Monokulturen und versiegelten Flächen in Städten und Gemeinden die Artenvielfalt bedroht, weil private Grundstücke immer öfter mit pflegeleichtem Zierrasen und immergrünen Koniferen statt mit Blühpflanzen angelegt werden und bestäubende Insekten keine Nahrung mehr finden, beteiligt sich der Bienenzuchtverein Bensheim und Umgebung auch an der Aktion „Hessen blüht“ des Umweltministeriums zur Rettung der biologischen Vielfalt.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.02.2018