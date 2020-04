Technischer Defekt löste Brand im Viniversum aus

Heppenheim. Der Brand in der Bergsträßer Winzergenossenschaft am Montag ist durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Brandermittler des Kommissariats 10 in Heppenheim haben gemeinsam mit einem Gutachter am Dienstagnachmittag die Brandstelle untersucht.

Dabei wurde festgestellt, dass ein technischer Defekt der Elektroinstallation, die in der Decke im Dachgeschoss verbaut ist, einen Schwelbrand ausgelöst hat. Im weiteren Verlauf konnten sich Flammen über das Dach weiterverbreiten.

Nach Auskunft des Heppenheimer Stadtbrandinspektor Werner Trares waren am Montag 60 Feuerwehrleute aus Heppenheim-Mitte sowie den Stadtteilen Hambach und Kirschhausen im Einsatz. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge, darunter zwei Drehleitern, waren von den Wehren an der östlichen Seite sowie im Norden des Gebäudes in Position gebracht. Die Bundesstraße 3, die unmittelbar am Viniversum verläuft, war während der Löscharbeiten gesperrt. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 01.04.2020