Teilstück der B 47 wird ab Dezember ausgebaut

Bergstraße.Der vierspurige Ausbau der B 47 zwischen Lorsch und Worms wird von vielen Menschen in der Region heiß ersehnt. Teile der Strecke wurden bereits beim Bau der Strecke in den 1970er Jahren entsprechend vorbereitet – Brücken und Trassen in der nötigen Breite gebaut beziehungsweise angelegt (unser Bild). In einem Teilstück der Strecke sollen die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen: Wie Hessen Mobil mitteilte, sind alle planerischen, finanziellen und bautechnischen Voraussetzungen erfüllt, um im Dezember mit den Arbeiten zwischen der westlichen Zufahrt nach Bürstadt und der Eisenbahnbahnbrücke zu beginnen. seg/BILD: Segelken

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.10.2018