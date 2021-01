Terminvergabe für Bensheim ab dem 3. Februar

Bergstraße.Der Start des Bergsträßer Corona-Impfzentrums am Berliner Ring in Bensheim rückt näher: Wie Landrat Christian Engelhardt in der jüngsten Video-Pressekonferenz der Kreisspitze mitteilte, ist der Einsatzbefehl des Landes Hessen gestern eingetroffen, demzufolge dort am 9. Februar mit regelmäßigen Impfungen begonnen werden soll. Dieses Datum war auch in den vergangenen Wochen als Ziel für den Start der 22 Kreis-Impfzentren im Land angegeben worden. Jetzt ist der Termin fix.

Anmeldungen zu den Impfungen seien für Personen aus der ersten Prioritätsgruppe – vorwiegend Menschen ab 80 Jahre – ab dem 3. Februar möglich, fuhr Engelhardt fort. Es werde jedoch ein Start mit „angezogener Handbremse“: Zu Beginn sollten dort pro Woche im Schnitt 750 Menschen geimpft werden. Dieser Wert gelte für die ersten drei Wochen, wobei noch nicht bekannt sei, wie viele Dosen jeweils in den einzelnen Wochen verfügbar sein werden. Oben drauf kämen zudem noch weitere Ampullen für bestimmte Krankenhausmitarbeiter.

Mehr Impfdosen als prognostiziert

Damit stehen mehr Impfdosen zur Verfügung, als der Landrat noch vor einer Woche prognostiziert hatte. Zu jener Zeit rechnete er mit wenigen Hundert Impfungen in der ersten Woche. Die volle Kapazität des Zentrums von 1350 Impfungen pro Tag soll jedoch noch nicht ausgeschöpft werden, da es noch an ausreichend Impfstoff fehlt.

Die Hoffnung sei, dass die Hersteller ab Ende Februar mehr davon liefern und der Zufluss dann stetiger wird. „Das bedeutet, das ab dem 3. Februar nicht jeder sofort einen Termin bekommt“, betonte der Landrat. Bereits jetzt sei aber die Vorregistrierung möglich, bei der die Impfwilligen unter anderem ihre persönlichen Daten angeben. Er empfehle wärmstens, davon Gebrauch zu machen.

Ganz leer standen die Kreis-Impfzentren auch in den vergangenen Wochen nicht. Sie dienten etwa als Basis für die mobilen Impfteams, die die Alten- und Pflegeheime seit dem 27. Dezember anfahren. In einem Probelauf erhielten dort Anfang Januar auch Mitarbeiter aus sensiblen Krankenhausbereichen ihre Erstimpfung. Sie erhielten dort auch Injektionen, wenn aus den Impfungen in den Pflegeheimen Dosen übrig bleiben, die kurzfristig verabreicht werden müssen, damit der Stoff nicht verfällt, sagte Engelhardt.

Das Ende eines langen Weges

Mit dem Beginn ihres regelmäßigen Betriebs würde am 9. Februar aber ein langer Weg enden. Bisher müssen Personen außerhalb der Pflegeheime die regionalen Impfzentren aufsuchen. Von der Bergstraße aus gesehen liegt das nächste in Darmstadt. Wegen des mitunter langen Anfahrtswegs, der gerade für alte Menschen ein Problem sein kann, waren die Forderungen nach einer Öffnung der hessischen Kreis-Impfzentren immer lauter geworden.

Bei den Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen gebe es Fortschritte, sagte Engelhardt. Nachdem wegen der Knappheit des Stoffs in der jüngeren Vergangenheit in erster Linie Zweitimpfungen stattfanden, ermögliche es nun eine Sonderzuweisung des Impfstoffs Moderna, dass wieder Erstimpfungen angeboten werden. Kreisweit seien bisher 4200 Impfdosen verabreicht worden. „In 16 Heimen haben bereits Erst- und Zweitimpfungen stattgefunden, in 18 weiteren Heimen Erstimpfungen“, teilte der Chef der Kreisverwaltung mit. Elf Einrichtungen hätten noch keinen Besuch der Impfteams erhalten. Sobald alle Heime „durchgeimpft“ sind, sollten dann auch Impfungen für Menschen außerhalb dieser Einrichtungen angeboten werden, die keine Möglichkeit haben, die Impfzentren zu besuchen.

Masken für die Wahlhelfer

Unterdessen hat das Land Hessen veranlasst, dass Wahlhelfer bei der Kommunalwahl am 14. März mit FFP-2-Masken ausgestattet werden. Außerdem ist eine Verteilung von medizinischen Masken an hilfsbedürftige Menschen geplant. Das Land Hessen will dies über die Tafeln organisieren. Engelhardt kündigte jedoch an, mit den Tafeln im Kreis das Gespräch zu suchen und zu klären, ob das so machbar ist. Er könne sich auch vorstellen, die Kommunen einzubinden. „In jedem Fall sind die Tafeln aber unser Partner“, hob er hervor.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.01.2021