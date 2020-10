Bergstraße.Mit reichlich Häme wird deutschen Autoherstellern der US-Konkurrent Tesla als Erfolgsmodell ihrer Branche vorgeführt. So geht Elektro-Auto bauen heute, heißt es ein ums andere Mal. Was das Marketing angeht, mag das stimmen. Tesla-Gründer Elon Musk ist darin ein Meister aller Klassen. Wenn man dagegen die teils steifen Auftritte der Chefs von Daimler, BMW und VW sieht, ist das Gefälle schon groß.

Die deutschen Marketing-Biedermänner besinnen sich hoffentlich darauf, was langfristig wichtiger ist. Elektroautos in sehr guter Qualität mit ansprechendem Design zu bauen. Klar, Tesla war ihnen voraus im Markteintritt. Dafür war die Qualität ausbaufähig, klagten Kunden, die zuvor noch deutsche Modelle fuhren. Doch so langsam wird das E-Sortiment der deutschen Konkurrenz größer und wahrnehmbar. Und nachdem es chic war, einen Tesla zu fahren, werden die Kunden beim nächsten Autokauf auf BMW, Daimler und Co. zurückgreifen. Hier gibt es einfach mehr und ein besseres Auto. Die hiesigen Hersteller werden Tesla überholen, wenn den Amerikanern nicht wieder ein Geniestreich samt Marketing einfällt.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.10.2020