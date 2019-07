Testfahrt mit der „Solardraisine 2.0“

Wald-Michelbach.Der Betrieb der Solardraisine soll wirtschaftlicher werden, das Fahrerlebnis für Kunden angenehmer, die Schadensanfälligkeit geringer: So lassen sich die drei Ziele zusammenfassen, denen sich im Auftrag der Überwaldbahn gGmbH Uwe Kilian und Denis Rizvic aus dem Weschnitztal mit ihren Firmen verschrieben haben. Sie bringen nach und nach die Fahrzeuge auf den neusten technischen Standard. Auf Einladung der Draisinenfreunde gab es jetzt eine Testfahrt mit einem bereits umgerüsteten Vehikel.

Weniger störanfällig

„Wir haben die Solardraisine nicht neu erfunden“, betonte Uwe Kilian. Die früher zuständige Firma Mühlhäuser habe bei Inbetriebnahme vor sechs Jahren auf damals aktuelle und bewährte (Schaltschrank-)Technik zurückgegriffen, erläuterte er. Die wurde jetzt komplett „upgedatet“. Weniger und kleinere Bausteine bedeuten eine geringere Störanfälligkeit. Die jetzt verwendeten Elemente kommen aus der Elektromobilität, die wetterbedingte Einflüsse „gewöhnt“ ist.

„Wir haben die Fortentwicklung der Technik in den vergangenen Jahren genutzt“, sagte Kilian. So kann das Personal bei Ankunft im Bahnhof den Lithium-Akku per Handy-App auslesen. „Damit können wir gleich reagieren, damit es keine Ausfälle mehr gibt“, verdeutlichte er. „Man sieht auf einen Blick was mit dem Fahrtzeug passiert.“ Sollte etwas nicht stimmen, dann lassen sich die einzelnen Elemente in einer halben Stunde austauschen, sodass die Draisine weiterfahren kann, während am Kasten geschraubt wird.

Umrüstung kostet Geld

Die Umrüstung der Akkus, wie die Schaltkästen auch mit Steckverbindungen versehen, kostet pro Stück 6000 Euro, ging Kilian auf die Zahlen ein. Das Gerät eines renommierten Herstellers habe sieben Jahre Garantie. Der Austausch der Steuerung kostet noch einmal 3000 Euro. Man sei damit zwar pro Stück 300 Euro über dem ersten Angebot, aber es gebe dadurch auch potenzielle Verbesserungen: so ein Abstandssensor oder die Abschlepp-Erleichterung.

Das System ist modular aufgebaut, sodass Erweiterungen integriert werden können „Wir wollen die Folgekosten senken“, betonte der Fachmann. Das Erlebnis der Solardraisinenfahrt bleibt für die Touristen wie bisher, „aber der Mensch kann so wenig wie möglich falsch machen“.

App soll Service erleichtern

In Vorbereitung ist auch eine App, mit der genau bestimmt werden kann, wo sich die Draisinen gerade befinden. Das erleichtert den Vor-Ort-Service, sollte ein Gefährt stehenbleiben.

Kilian rechnet damit, dass sich der Stromverbrauch um mindestens ein Drittel reduzieren wird. Denn bergab wird Strom nun bis zu zwei Kilowatt produziert und direkt in den Akku eingespeist. Damit müssen die Fahrzeuge nur noch nachts geladen werden, führte er aus. „So fallen auch die vielen Kabel im Draisinenbahnhof weg.“ Durch die Stromproduktion schaffen die Fahrzeuge nun einen Durchlauf von vier Fahrten.

„Viel sanftere Fahrt“

Auf der Fahrt, die bis zum Mackenheimer Viadukt führte, erläuterte Denis Rizvic einige von ihm vorgenommene Verbesserungen. Wo vorher ein Drehknopf mit den Stufen 1 bis 4 war, der verschiedene (nicht vorhandene) Gänge vorgaukelte, gibt es nun nur noch einen Schlüssel, der vom Servicepersonal bedient wird. Mit den neuen Generatoren „ist das Fahren viel sanfter“, verdeutlichte er. Die Pedale reagieren schon auf den ersten Druck. Damit werden auch die Getriebe geschont.

Weiterhin wurde Rizvic zufolge eine Lärmquelle herausgenommen: Vorher klapperten die gelben Kunststoffplatten direkt am Alurohr, jetzt wurden sie genietet und haben keinen direkten Kontakt mehr zum Wagen. „Damit ist die Schwingung draußen.“ Aktuell haben die Draisinen noch einen Kettenantrieb. Ein Riemenantrieb, sagte er, wäre zwar besser, weil er weniger Geräusche produziert. Allerdings müsse dies noch „technisch durchdacht werden“. Er ist auch noch ein weiterer Kostenfaktor – „quasi die Kür“, so Kilian.

Die bisher zeitverzögerte Abfahrt nach etwa zehn Sekunden „ist jetzt sofort möglich“, erklärte Rizvic. Denn: „Die Kunden wollen nicht noch warten“, weiß er.

Die Draisine 21 gehört zu denen umgerüsteten der ersten Stunde, die seit Frühjahr im Einsatz sind. „Bei 100 Fahrten nicht ein einziger Ausfall“, freute sich Rizvic. Auch die Kundenrückmeldungen waren positiv.

Natürlich, so seine Einschränkung, wird es immer Verschleiß geben. Auch ist die Elektronik nicht vor Störungen gefeit. Drei neue Modelle sind bereits im Einsatz, das vierte ist in der Prüfung, weitere sollen in dieser Saison noch folgen. Mindestens eine Woche pro Fahrzeug brauchen die Fachleute für die Umrüstung.

Vereinsvorsitzender Peter Maier sagte zum Hintergrund des Treffens, „dass wir uns gerne aus erster Hand über die technischen Neuerungen informieren wollten“. Gerade der Zustand der Lade-Elektronik war von Interesse. Außerdem wollte der Verein wissen, wie es weitergeht, nachdem die Firma Mühlhäuser nicht mehr im Boot ist. Die Einladung wurde auf die Mitglieder der Gesellschafterversammlung erweitert. Doch das Interesse war überschaubar: Gerade einmal zwei besetzte Fahrzeuge machten sich auf den Weg.

