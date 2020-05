Teurer Ökostrom

Die Sonne scheint, der Wind bläst, rosige Zeiten für erneuerbare Energien. Mehr als die Hälfte der hierzulande eingespeisten Strommenge kam in den ersten drei Monaten des Jahren von Windrädern und Solaranlagen. Im Gegenzug wurden weniger Kohle und Erdgas verbrannt. Schön und gut, doch in dieser Größenordnung dürfte es vorerst bleiben. Der Widerstand von Bürgern gegen neue Wind-Propeller vor der eigenen Haustür wächst und neue Projekte lassen sich daher immer schwerer verwirklichen. Nicht zu vergessen die steigenden Kosten. Der Ökostrom ist teuer, die Strompreise werden weiter zulegen, wenn im nächsten Jahr die EEG-Umlage voraussichtlich wieder höher sein wird. Gleichzeitig müssen Gas- und Kohlereserven vorgehalten werden, falls die Sonne mal nicht so oft scheint und der Wind weniger stark bläst.