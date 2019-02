Tief verschneite Odenwaldhöhen

Bergstraße.In den tieferen Lagen entlang der Bergstraße taut der Schnee in diesen Tagen ungefähr so schnell weg, wie er fällt. Nicht so in den Höhenlagen des Odenwaldes.

Dort hat sich eine bis zu 30 Zentimeter dicke Schneedecke gebildet, die gerade zum Wochenende zu einem ausgedehnten Wintervergnügen einlädt. Spaziergänge durch weiße Wälder sind ebenso möglich wie Wintersport. Mehrere Lifte sind in Betrieb, zahlreiche Loipen sind gespurt, Rodeln ist an vielen Hängen im Odenwald gut bis sehr gut möglich.

Hinzu kommt, dass den Wettervorhersagen zufolge am Sonntag in den höheren Lagen mit weiteren ergiebigen Schneefällen zu rechnen ist. seg/Bild: Odenwald Tourismus GmbH

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.02.2019