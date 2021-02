Tiefdruck transportiert Sahara-Staub bis nach Südhessen

München/Bergstraße.Staub aus der Sahara hat in Süddeutschland den Himmel in ein trübes Licht getaucht. "Wenn man in München rausschaut zum Beispiel, sieht es leicht gelb-rötlich aus", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. Grund sei ein Tiefdruckgebiet über Südwesteuropa: Die entstandenen Winde transportieren Staub aus der Wüste über das Mittelmeer direkt nach Deutschland. Bayern ist dem Sprecher zufolge besonders von den Auswirkungen betroffen. Der Staub wurde aber auch bis nach Südhessen getragen und setzte sich mit dem Regen als bräunliche Schicht am Boden und auf Autos ab.

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 07.02.2021