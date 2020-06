Tipps für Gründer

Bergstraße.Die Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB) veranstaltet in diesem Jahr zum vierten Mal einen Sprechtag am 16. Juni speziell für Existenzgründer in freien Berufen. Die Veranstaltung findet erneut in Kooperation mit dem Institut für Freie Berufe (IFB) statt und wird vom hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen gefördert.

Für Bergsträßer Gründer ist die Teilnahme am Sprechtag kostenfrei. Das Angebot richtet sich an Freiberufler, die vor und nach der Existenzgründung fachmännischen Rat und Unterstützung brauchen. Fragen hinsichtlich der Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen in Folge der Coronavirus-Pandemie zu beantworten, ist bei diesem Sprechtag nicht vorgesehen. Hierzu können sich Betroffene gesondert an die WFB wenden.

Beratung über Skype

Die WFB führt das Angebot unter dem Dach der Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald durch. „Die vergangenen drei Sprechtage für Existenzgründer in freien Berufen wurden sehr gut angenommen“, bekräftigt Marco Kreuzer, Projektleiter der Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald. „Deshalb war es uns ein Anliegen, die Veranstaltung auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie anzubieten – im Jahr 2020 also per Skype als Videoberatung.“ Und er fügt hinzu: „Gründer aus der Wirtschaftsregion Bergstraße, die sich in einem freien Beruf selbstständig machen wollen und gerne die kostenfreie Initialberatung bei der WFB nutzen, müssen anschließend weite Wege für eine spezialisierte Fachberatung zurücklegen. Mit unserem Sprechtag verkürzen wir für sie die Wege.“

Das IFB ist ein an der Universität Erlangen-Nürnberg angesiedeltes Institut und eine der führenden Forschungs- und Beratungseinrichtungen für freie Berufe in Deutschland. Die Berater des IFB bieten Interessenten die Chance, sich über die Besonderheiten der Niederlassung in einem freien Beruf, die Bestimmungen der Freiberuflichkeit und allgemeine Fragen der Gründung informieren zu lassen. Besonders besteht die Möglichkeit, offene Fragen zu klären und das Gründungsvorhaben zu besprechen. Das IFB rät: „Für eine kostenlose telefonische Erstinformation zum Beispiel bezüglich der Einstufung Freier Beruf oder Gewerbe, steht unser Beraterteam gerne auch im Vorfeld des Sprechtages zur Verfügung.“ red

Info: Terminvereinbarung online: http://ifb.uni-erlangen.de/gruendungsberatung/einzelberatung/hessen

