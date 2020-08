Tödlicher Badeunfall im Baggersee

Groß-Rohrheim.Am Samstagnachmittag ist ein 17-Jähriger im Groß-Rohrheimer See ertrunken. Laut Polizei handelt es sich um einen Nichtschwimmer aus Darmstadt, der mit Freunden an den See gefahren war. Sie berichteten, er habe sich abkühlen wollen. Als er in die Notlage geriet, habe einer seiner Kumpel den Rettungsdienst alarmiert und versucht, ihm zu helfen, doch als Nichtschwimmer konnte er wenig ausrichten. „An der Stelle geht es am Ufer gleich sehr steil runter“, sagte Bürgermeister Rainer Bersch im Gespräch mit dieser Redaktion erschüttert. Der junge Mann hatte mit seinen Kumpels einen zwei bis drei Meter hohen Erdwall überwunden, um ans Wasser zu gelangen.

Das Baden in dem Kiesloch ist verboten, weil die Firma Omlor dort Kies fördert, was zu gefährlichen Strömungen im Untergrund führt. Der See ist kein öffentlicher Badesee, der Zutritt verboten, das Schwimmen untersagt. Eine entsprechende Beschilderung weist darauf hin.

„Leute ließen sich nicht stören“

Die Leitstelle wurde um 15.54 Uhr alarmiert, die Feuerwehr Groß-Rohrheim rückte daraufhin mit mehr als 20 Einsatzkräften, fünf Fahrzeugen und ihrem neuen Boot aus. „Wir waren die Ersten auf dem See, mussten aber auf die Taucher der DLRG warten“, sagte Bersch, der auch Mitglied der örtlichen Feuerwehr ist. Rettungsschwimmer aus Lampertheim, Biblis und Heppenheim seien gekommen. Auch ein Hubschrauber der Polizei kreiste über dem See – in der Hoffnung, ein Lebenszeichen zu entdecken. Ein Rettungs- und ein Notarztwagen sowie zwei Streifen der Polizei Südhessen kamen ebenfalls hinzu. Über 65 Einsatzkräfte waren an dem Geschehen beteiligt.

„Die Taucher haben den Mann auch recht schnell gefunden, obwohl das Wasser an der Stelle sehr trüb ist. Doch für ihn kam leider jede Rettung zu spät“, erklärte der Bürgermeister. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Der Ertrunkene habe sich mit einer Gruppe von bis zu zehn weiteren Personen am See aufgehalten, so Bersch. Seine nach dem Unglück herbeigeeilten Angehörigen wurden von Seelsorgern betreut. „Doch der Badebetrieb ging weiter – die Leute ließen sich davon gar nicht stören.“ Im Gegenteil: Die Einsatzkräfte seien sogar noch böse angegangen worden, weil die Straße gesperrt war. Dass die Menschen so uneinsichtig sind, ärgert Bersch. Er hat sich daraufhin mehrere Kennzeichen notiert. „Zum Glück kamen wir gut raus“, meinte Bersch angesichts der zugeparkten Zufahrtsstraßen wegen des großen Besucheraufkommens.

Seit Jahren Schwierigkeiten

Die Gemeinde hat seit Jahren Schwierigkeiten mit ungebetenen Gästen am See, die nicht nur das Badeverbot, sondern auch das Durchfahrtsverbot ab der Grillhütte in der Speyerstraße missachten. Häufig haben Anwohner Probleme, überhaupt aus ihren Höfen zu kommen.

Nach dem Einsatz regte sich weiter Unmut bei den Rettungskräften. „Wir weisen darauf hin, dass die Halteverbote unbedingt zu beachten sind, damit die Rettungswege jederzeit passierbar sind und bleiben“, schrieb die Feuerwehr Groß-Rohrheim in ihrer öffentlichen Einsatzdokumentation.

In einem Facebook-Post beklagte der Kreisverband Bergstraße der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), dass die „Rettungsarbeiten durch unzählige Personen und Fahrzeuge behindert wurden. Ein Durchkommen für unsere Fahrzeuge in der Speyrerstraße war kaum möglich“.

Appell der Einsatzkräfte

Die Einsatzgeschwindigkeit sei dennoch nur „minimal beeinträchtigt“ worden, sagten am Sonntag auf Anfrage dieser Redaktion sowohl Rene Bowitz vom Polizeipräsidium Südhessen als auch Thomas Hanselmann, Einsatzleiter der DLRG Lampertheim und stellvertretender Zugführer im Kreis Bergstraße. Was ihn allerdings schockiert habe, so Hanselmann, sei die „völlige Teilnahmslosigkeit vieler Passanten: Die haben geguckt, sind während unserer Rettungsaktion aber weiter schwimmen gegangen“, berichtete er.

Die Rettungskräfte appellierten am Wochenende in einem Post der Feuerwehren Metropolregion Rhein-Neckar auf Facebook an die Ordnungsbehörden, die Badeverbote zu kontrollieren und bei Nichteinhaltung Bußgelder zu verhängen beziehungsweise Platzverweise auszusprechen.

„Es ist uns bewusst, dass dies mit dem zur Verfügung stehenden Personal nicht überall leistbar ist, dennoch sollten regelmäßige Kontrollen an den besonderen Örtlichkeiten erfolgen“, hieß es. Der Badeunfall wird weiter für Diskussionen in der Gemeinde sorgen. /sm

Info: Video online: www.bergstraesser-anzeiger.de

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.08.2020