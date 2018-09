Tödlicher Unfall auf der A 5

Bergstraße.Gegen 13.15 Uhr kam am Sonntagmittag auf der Autobahn 5 ein Motorradfahrer ums Leben. Der Mann war in nördlicher Richtung unterwegs gewesen, als er nach ersten Zeugenangaben kurz vor der Anschlussstelle Seeheim-Jugenheim ohne ersichtlichen Grund zu Fall kam und von der Fahrbahn rutschte. Der 51-Jährige aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Unfallsachverständiger beauftragt.

Weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Südhessen in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Telefon 06151/87560). ots/BILD: strieder

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.09.2018