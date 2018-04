Anzeige

Bergstraße.Drei Marathonläufe hat der Bensheimer Tom Grad bereits absolviert, zuletzt in Bockenheim an der Weinstraße (wir berichteten). Aber das war nur eine größere Trainingseinheit. Denn er will mehr: Am 73,5-Kilometer-Ultramarathon auf dem Rennsteig in Thüringen teilnehmen. Dabei geht es dem Langstreckenläufer nicht nur um den sportlichen Erfolg. Mit dem Lauf will er eine Sammelaktion der Sonnenkinder Bergstraße unterstützen. 735 Euro – also zehn Euro für jeden zurückgelegten Kilometer – will er an Spenden sammeln und so die Initiative für Eltern von Kindern mit Handicap zu unterstützen, die ihren Sitz in Rodau hat. „Die Kinder mit Handicap brauchen ein Leben lang unsere Hilfe. Wenn ich da ein Stück weit helfen kann, ist schon viel gewonnen“, sagt der Sportler. kbw

Info: Spenden sind möglich unter https://www.betterplace.org/de/fundraising-events/ 30854-73500-meter- fur-die-sonnenkinder