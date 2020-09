Torhütertausch mit dem FC Schalke 04?

Eintracht Frankfurt.Bei Eintracht Frankfurts Ersatztorhüter Frederik Rönnow bahnt sich wenige Tage vor Transferschluss ein Wechsel an. Der 28 Jahre alte Däne wurde an diesem Dienstag beim hessischen Fußball-Bundesligisten vom Training freigestellt, um mit einem anderen Verein zu verhandeln, wie die Eintracht via Twitter mitteilte. Nach Informationen von "Bild" und "Sport Bild" steht ein Torhütertausch zwischen der Eintracht und dem FC Schalke 04 bevor, bei dem Rönnow nach Gelsenkirchen und der 22 Jahre alte Markus Schubert nach Frankfurt wechselt.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.09.2020