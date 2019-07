Totalschaden am „Eis-Toni“

Groß-Rohrheim.Nur noch Schrott dürfte von dem Kleinbus mit dem Schriftzug „Eis-Toni“ übrig bleiben: Der Eiswagen ist am Sonntagabend bei Groß-Rohrheim in den Straßengraben gestürzt. Bei dem Unfall entstand auch ein kleiner Brand. Für die Lösch- und Aufräumarbeiten musste die L 3111 kurz vor dem Waldrand in Richtung Einhausen für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Der Fahrer kam weitgehend ohne Blessuren

...