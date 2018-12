Tote bei Brand in Michelstadt

Michelstadt.Beim Brand eines Fachwerkhauses in Michelstadt ist am späten Freitagabend eine Frau ums Leben gekommen. Gegen 23.25 Uhr wurde der Brand des Wohnhauses in der Waldstraße gemeldet. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, standen bereits große Teile des Hauses in Flammen. Im Zuge der Löscharbeiten fand die Feuerwehr eine leblose Person im Gebäude auf.

DNA-Abgleich steht aus

Am Samstagmittag fand auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Obduktion der Leiche statt. Die Beamten gehen aufgrund des derzeitigen Ermittlungsstandes davon aus, dass es sich bei der Toten um die 67-jährige alleinige Bewohnerin des Fachwerkhauses handelt. Ein DNA-Abgleich steht noch aus. Sicher ist, dass die Frau zum Zeitpunkt des Brandes noch gelebt hatte und durch das Feuer ums Leben gekommen ist.

Die Bewohner der angrenzenden Häuser konnten sich unverletzt ins Freie begeben. An einem angrenzenden Haus wurde durch das Feuer die Außenmauer beschädigt. 130 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Michelstadt, Erbach und Reichelsheim, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und Kriseninterventionsteams waren im Einsatz. Das Fachwerkhaus wurde durch den Brand nahezu komplett zerstört und ist einsturzgefährdet. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 150 000 Euro.

Brennender Schuppen

Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen in einer gemeinsamen Pressenotiz mitteilen, haben die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei in Erbach die weiteren Ermittlungen übernommen. Bei einer ersten Untersuchung des Brandortes am Samstagvormittag stellten die Ermittler gemeinsam mit Brandursachenexperten fest, dass das Feuer im Bereich eines von mehreren Schuppen hinter dem Wohnhaus ausgebrochen war und in der Folge auf das Haus übergegriffen hatte.

Polizei hofft auf Hinweise

Was letztlich zu dem Brand geführt hat, ist laut Pressemitteilung noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Bislang konnten die Experten keine Spuren finden, die auf einen technischen Defekt hindeuten. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Brandstiftung mit Todesfolge eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06062/9530 entgegen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 31.12.2018