Tote Frau in Wohnhaus gefunden

Seeheim.Am Freitagmittag gegen 12.45 Uhr wurde die Polizei über eine tote Frau in einem Wohnhaus an der Friedrich-Ebert-Straße in Seeheim informiert – wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, soll die Frau ersten Ermittlungen zufolge bereits am Donnerstag gestürzt sein. Ein Angehöriger der älteren Dame soll nach derzeitigem Kenntnisstand zu einem späteren Zeitpunkt die Nachbarn über den Zustand der Frau informiert haben. Diese alarmierten infolgedessen den Rettungsdienst, welcher nur noch den Tod der Frau feststellen konnte. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern derzeit an.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.12.2020