Traditionsfabrik mit Eukalyptusduft

Weinheim.Mit einem Fest für Mitarbeiter und Angehörige hat die Firma Kukident in Weinheim kürzlich das 100-jährige Bestehen gefeiert. Werksleiter Michael Klingel zeigte sich erfreut, dass so viele Mitglieder der „Kukident-Familie“ die Einladung angenommen hatten.

In seiner Rede erinnerte er an den Werdegang des Unternehmens, wies aber auch auf einen aktuellen Grund zum Feiern hin: Seit 2500 Tagen – also seit fast sieben Jahren – habe es keinen Arbeitsunfall mehr gegeben.

Mit Optimismus und Tatendrang blickte Klingel, der seit Oktober 2012 Werksleiter ist, in die Zukunft. Der Standort Weinheim sei auch im Hinblick auf eine konstant hohe Qualität gut aufgestellt. Um eine effiziente Energieversorgung zu gewährleisten, wurde 2014 ein eigenes Blockheizwerk in Betrieb genommen, das mit klimaneutralem Gas betrieben wird und somit der Umwelt pro Jahr 600 Tonnen Kohlendioxid erspart. Seit 2017 wird mit zwei klimaneutralen Kälteanlagen gearbeitet, die anstatt mit herkömmlichem Kältemittel mit Propangas betrieben werden.

Von Weinheim aus gehen die Produkte in mehr als 15 Länder – für den deutschen Markt unter dem Markennamen Kukident, im Ausland auch als Steradent. Außerdem produziert das Weinheimer Werk Handelsmarken für verschiedene Abnehmer. Im Dreischichtbetrieb werden in der Heinestraße pro Jahr insgesamt 1,8 Milliarden Reinigungstabletten für die dritten Zähne sowie 236 Tonnen Haftcreme produziert.

Vieles läuft dabei automatisiert, wie ein Rundgang durch die Produktionshallen zeigte. Direkt nach dem Durchschreiten der Schleuse, ab der besondere Hygienevorschriften gelten, verbreitet sich ein typischer Geruch nach Menthol und Eukalyptus. Nachdem die Zutaten in der Mischerei verarbeitet worden sind, geht es weiter zu den Pressen, die 3600 Tabletten pro Minute produzieren. Ein Teil wird in Röhrchen verpackt, der andere Teil einzeln in Folie eingeschweißt und dann handelsfertig verpackt. pro/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 01.07.2019