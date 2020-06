Tragischer Unglücksfall

Fürth.Nach dem Brand eines Hauses am vergangenen Sonntagmorgen in der Fürther Kolpingstraße (wir haben berichtet) ergab die Obduktion in der Rechtsmedizin, dass es sich bei der Toten um die 61-jährige Hausbewohnerin handelt, die infolge des Feuers zu Tode kam.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an. Ein technischer Defekt wird ausgeschlossen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Ermittler gehen von einem tragischen Unglücksfall aus. pol

