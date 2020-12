Trainer Hütter glaubt an Schwächung bei Gegner Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt.Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hält den Ausfall von Torjäger Erling Haaland für eine große Schwächung des Gegners Borussia Dortmund. "Ich glaube, er ist definitiv in seiner Art überhaupt nicht zu ersetzen. Er schießt viele, viele Tore, wie er dazu anläuft, seine Bewegungen sind einzigartig. Das ist sicher ein Nachteil für den BVB", sagte Hütter am Freitag auf der Video-Pressekonferenz. Die Dortmunder müssen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ohne den Norweger in Frankfurt antreten. Haaland erholt sich von einem Muskelfaserriss.

