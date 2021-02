Transporter gestohlen: Schlüssel lag im Fahrzeug

Bensheim.Der Firmentransporter einer Metzgerei wurde am Dienstagabend zwischen 18.45 Uhr und 22 Uhr im Unteren Grabengäßchen in Bensheim gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mitarbeiter, der zuletzt mit dem Wagen unterwegs war, den Schlüssel im Transporter liegengelassen. Unbekannte haben diesen Umstand wohl ausgenutzt und sind mit dem weißen VW Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen HP-CA 175 weggefahren. Wer Hinweise - insbesondere zu dem aktuellen Standort des Transporters – geben kann, der wende sich bitte an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.02.2021