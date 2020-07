Trauer um Friedel Rau

Bergstraße.Der Kreisseniorenbeirat trauert um seinen stellvertretenden Vorsitzenden Friedel Rau, der nach „geduldig und mit großer Zuversicht ertragener Krankheit aus dem Leben geschieden“ ist, wie es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt heißt. In seiner langjährigen Mitgliedschaft habe der an der Universität Heidelberg diplomierte Gerontologe vieles angeregt und bewegt, angefangen von der engagierten Unterstützung der Gründung kommunaler Seniorenvertretungen bis hin zu Veranstaltungen, die sich damit auseinandersetzten, die Lebenssituation älterer Menschen nachhaltig positiv zu gestalten.

Der Erfolg seines beruflichen und ehrenamtlichen Wirkens zeige sich nicht nur in vielfältigen Mitgliedschaften in Vereinen und seniorenbezogenen Initiativen, sondern ganz besonders auch in seiner Wahl zum Vorsitzenden der hessischen Landesseniorenvertretung und in seiner Berufung in den Vorstand des Verbandes der Landesseniorenvertretungen.

Von seiner herausragenden Expertise hätten die Arbeit des Kreisseniorenbeirats, die Regionalbeauftragten für Odenwald, Neckartal, Bergstraße und Ried und die Arbeitskreise Seniorenfreundliche Betriebe, Seniorenfreundlicher Kreis sowie Alter und Migration profitiert.

Noch vom Krankenbett aus habe sich Friedel Rau engagiert an Projekten seniorenorientierter ehrenamtlicher Arbeit beteiligt und sich intensiv mit den Ergebnissen der Klausurtagung in Lindenfels auseinandergesetzt, die sich kurz vor Beginn der Coronakrise strategischen Zielen der Vorstandsarbeit im Kreis Bergstraße gewidmet habe.

Der Kreisseniorenbeirat danke einem seiner profiliertesten Mitglieder und verneigt sich vor einem Menschen, dessen Wirken in jeder Hinsicht seinen Mitmenschen gegolten habe. red/Archivbild: Bissinger

