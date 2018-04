Anzeige

Bergstraße.Die Senioren der Bergsträßer SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus treffen sich am Dienstag (10.), 14.30 Uhr, im Bensheimer Seniorentreff zu ihrer monatlichen Sitzung. Im Mittelpunkt dieser Sitzung wird eine Diskussion über das Regierungsprogramm der Sozialdemokraten für die Landtagswahl stehen. Besonders die neuen Ideen für altersgerechtes Wohnen, Gewährleistung einer altersgerechten Mobilität, aber auch die geplante Verbesserung der Kultur- und Bildungsangebote für Senioren sollen diskutiert werden. Daneben stehen auch noch Berichte der örtlichen Arbeitsgemeinschaften und die Vorbereitung der anstehenden Unterbezirkskonferenz mit Wahlen am 15. Mai auf der Tagesordnung. red