Treffen der Wasserverbände

Bergstraße.Auch in diesem Jahr kommen die Vertreter der hessischen und rheinland-pfälzischen Wasserwirtschaft zu einem Spitzentreffen an der Bergstraße zusammen.

Die Landesgruppen Hessen und Rheinland-Pfalz des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) und der Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (LDEW) Hessen/Rheinland-Pfalz laden zum Informationstag Wasser am Dienstag, 3. März, 9 Uhr im Alleehotel Europa in Bensheim ein.

Neben hochrangigen Vertretern der Umweltministerien aus Hessen und Rheinland-Pfalz werden Experten aus den Bereichen Politik, Technik und Wirtschaft die aktuellen Themen diskutieren.

Zum fünften Mal in Folge

Der Informationstag Wasser findet bereits zum fünften Mal in Folge in Bensheim statt. Ingo Bettels, Verbandsdirektor bei der Riedgruppe Ost, wird am Dienstag im Alleehotel Europa die Teilnehmer begrüßen. „Ich freue mich sehr, dass sich der Informationstag Wasser zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Wasserwirtschaft entwickelt hat. Die Teilnehmerzahlen stiegen in den vergangenen Jahren kontinuierlich an, diesmal sind wir mit 100 Teilnehmern ausgebucht“, sagt Bettels. Themenschwerpunkte des diesjährigen Informationstages Wasser sind Gewässerschutz in der Landwirtschaft, Wassermanagement in der Zukunft, Sicherheit und Risikovorsorge. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.02.2020