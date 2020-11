Südhessen.Im letzten Moment ist am Donnerstagabend (5.) in Darmstadt ein Trickbetrug gescheitert. Kurz vor 18 Uhr rief ein bislang noch unbekannter Täter bei einem 77 Jahre alten Senioren an und gab vor, dass dieser bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, müsse der Darmstädter aber noch 1200 Euro per Geldtransfer ins Ausland überweisen. Der Rentner begab sich daraufhin zu seiner Bankfiliale, um den Betrag an die genannte Adresse zu schicken. Glücklicherweise konnte der Sohn des 77-Jährigen die Überweisung gerade noch verhindern. Das Kommissariat 24 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ots

