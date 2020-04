Trockenheit, Logistik und Wühlmaus Der steinige Weg zum perfekten Rasen

Bergstraße.Der Liegestuhl ist ein wenig in die Jahre gekommen, wackelig, aber gemütlich. Die Sonne steht über den dunklen Bäumen am Horizont. Ein Flugzeug zieht einen weißen Kondensstreifen an den blauen Himmel. Der Blick streift über das Grün. Eine traumhafte Idylle. Wären da nicht diese kleinen Flecken. Die braunen Hügel sind nicht größer als zehn Zentimeter, kommen mir in diesem Moment aber mindestens wie eine Alpenlandschaft vor, wenn nicht sogar wie die Anden.

Ich versuche, sie auszublenden, doch fast schon magisch zieht es meinen Blick immer wieder dort hin. Es erinnert ein wenig an Loriots Nudel. Nur, dass mir gar nicht nach Lachen zumute ist. Denn bei den Hügeln handelt es sich um kleine Wohnungen. Heimstätten winziger Nager, selbstgefälliger Störenfriede, die nicht nur das satte Grün meines Gartens in eine Art Schachfeld verwandeln, sondern auch eine Art Lebenswerk zerstören.

Zumindest kommt mir die tagelange Arbeit in meinem Garten auch Wochen nach der Prozedur als nichts anderes vor. Bei dem Nager handelt es sich zweifelsohne um eine Wühlmaus. Das erkennt man unter anderem an der Art der Hügel, die sich doch wesentlich von den Bauten der Maulwürfe unterscheidet. Allerdings auch an der Neugier. Denn beim Rasenmähen streckte mir eine Maus das Köpfchen entgegen und wenn mich nicht alles täuscht, hat sie mich dabei auch angelacht.

Das Problem mit den Quälgeistern ist, dass sie nicht nur den Rasen zerstören, sondern auch die Wurzeln der umliegenden Bäume. Es gibt also ein weiteres Opfer zu beklagen. Bei dem frisch eingepflanzten Apfelbaum handelt es sich mittlerweile um einen trockenen, braunen Stiel ohne Blüten, ohne Äste, ohne Leben. Offenbar habe ich der Wühlmaus beim Anlegen meines neuen Rasens ein wohliges Umfeld geschaffen – ein schwacher Trost.

Rückblick: Es ist Frühling. Der Winter steckt dem Boden vor unserem Neubau noch in den Knochen. Er ist staubtrocken. Ausgehobene Muttererde und ein ehemaliger Acker vermischen sich mit Überbleibseln des Hausbaus. Zu diesem Zeitpunkt ist es kaum vorstellbar, dass auf dieser unebenen Fläche schon in wenigen Wochen Rasen liegen soll. Rasen, so waagerecht und auf acht Millimeter gekürzt, dass die Wimbledon-Greenkeeper vor Neid erblassen würden.

Soweit die Theorie. In der Praxis ist der Weg zum perfekten Rasen allerdings ein steiniger. Vor der Arbeit müssen zunächst andere wichtige Entscheidungen getroffen werden: Wie kommt der Rasen überhaupt auf den unebenen Untergrund? Soll es Rollrasen oder doch lieber Saat sein? Die Unterschiede liegen auf der Hand: Rollrasen ist einigermaßen schnell verlegt, während die Saat Wochen bis Monate benötigt, bis sie ihre volle Pracht entwickelt.

Doch Zeit bedeutet bekanntlich Geld. So ist der Rollrasen um Einiges teurer. Und darf man dem benachbarten Bauern Glauben schenken, bedarf das zugeschnittene Grün auch erheblicher Pflege. „Da habt ihr mal richtig Spaß mit“, sagt er mit einer gehörigen Portion Freude in der Stimme. „Und erst mit der Wasserrechnung im Sommer.“ Dennoch gewinnt der Rollrasen das Rennen. Der Nachwuchs will schließlich endlich den Ball über den Rasen schießen.

Rasen ist nicht gleich Rasen

Der Junior wird allerdings ausgebremst: Rasen ist nämlich nicht gleich Rasen. Es gibt Unterschiede bei Dichte, Strapazierfähigkeit, Wachsgeschwindigkeit und Pflegeintensität. Als gewissenhafter Journalist mit bewegungsfreudigem Nachwuchs und wälzfreudigem Labrador ist die Wahl einfach: Der Sport- und Spielrasen soll es sein, ohne jedoch zu wissen, worum es sich dabei genau handelt. Vor lauter frühsommerlicher Euphorie ist der Rasen schnell geordert – stellt den fleißigen Gärtner aber umgehend vor das nächste Problem.

Die 500 Rasenstücke müssen innerhalb weniger Stunden nach Schnitt verlegt werden. So weit, so gut. Nur werden die ein Quadratmeter großen Rollen am nächsten Morgen geliefert und der Untergrund ähnelt noch einem steinigen Gebirge. Denn im Umfeld einer Baustelle wird der Boden oft als Lager und Standfläche benutzt, mit schwerem Gerät befahren – und dadurch oft verdichtet. Das erschwert die Arbeit. So auch in unserem Fall. Der Boden erinnert an eine Mondlandschaft.

Glücklicherweise gibt es einen Garten- und Landschaftsbauer im Freundeskreis, der uns für das horrende Salär von vier Mettbrötchen tatkräftig unter die Arme greift. „Fräst mir den Boden und ebnet ihn, der Rest ist ganz einfach“, sagt er. Eine deutliche Ansage, die trotz aller Klarheit Fragezeichen hinterlässt. Wie ebnet man einen Boden, der seit Wochen keinen Tropfen Wasser gesehen hat? Ganz einfach: mit schwerem Gerät. Eine Fräse ist schnell bei einem Fachbetrieb in der Nähe bestellt. So weit, so gut.

Allerdings wiegt diese rund 150 Kilo und ist damit keine Option für das Familienauto. Doch Not macht erfinderisch: Das Tuckern eines kräftigen Dieselmotors offenbart eine ungeahnte und doch so naheliegende Lösung. Ein Traktor muss her. Der benachbarte Bauer ist für ein kleines Trinkgeld bereit, den Boden vorzubereiten. Nur glätten kann er ihn nicht. Da eine schwere Walze an ähnlichen Problemen scheitert wie die Fräse, ist erneut Kreativität gefragt. Alte Holzpaletten, beschwert mit dicken Steinen, sollen helfen.

Insgesamt sieben Paletten zieren am nächsten Morgen die Hausfront. „Eben ist der Boden aber nicht“, lautet der fachmännische Kommentar des Experten, der mit diesen Worten eine langjährige Freundschaft fahrlässig aufs Spiel setzt. Immerhin bessert er nach seiner Mett-Stärkung eigenhändig mit einem Rechen nach. Und ja, er hat recht: Eben war der Boden tatsächlich nicht. Stück für Stück werden die Rollen an die richtigen Stellen gebracht, versetzt ans Nachbarstück angelegt und mit leichtem Übersatz angedrückt.

Die nächste Reihe wird im Versatz angelegt. Nach und nach entsteht so eine Rasenfläche und damit das befriedigende Gefühl, etwas geleistet zu haben. Innerhalb eines Tages ist die 500 Quadratmeter große Fläche gelegt. Bis der Ball allerdings rollt, sollen noch 14 Tage vergehen. So lange darf der Boden nämlich nicht belastet werden.

Der Blick ist leer, die Augen glasig. Dennoch spitzt der kleine Nager fast schon friedlich aus dem winzigen Loch, das er sich in mühevoller Kleinarbeit erarbeitet hat. Neben dem Mäuseloch befindet sich ein kleiner Erdhügel. Nur wenige Meter weiter: ein Apfelbaum oder besser: ein ehemaliger Apfelbaum. Denn das Tier mit den scharfen Zähnchen hat es sich nicht nehmen lassen, sämtliche Wurzeln abzunagen. Mit Leichtigkeit kann ich den Stamm aus dem Boden ziehen.

Man muss sich zu helfen wissen

Aus Wehmut über das erste bisschen Leben, das dieser Garten je gesehen hat, darf er bis zum Sommer stehenbleiben. Der kleinen Wühlmaus ist es allerdings ähnlich ergangen wie dem trostlosen Baum. Sie hat das Zeitliche gesegnet. Die kleinen braunen Stellen sind geblieben. „Das wächst sich im nächsten Sommer zu“, meint der Experte. „Stell einfach den Liegestuhl drüber.“ Eine gute Idee. Dann gilt die Aufmerksamkeit nur noch der Gartenidylle. red

