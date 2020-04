Trotz Sonne Corona-Regeln beherzigen

Bergstraße.Ein schönes Wochenende steht vor der Tür, die hessischen Osterferien beginnen und viele Menschen werden sich fragen, was sie in Zeiten von Corona noch unternehmen können. Das schöne Wetter wird viele ins Freie locken und die Menschen werden die Möglichkeit eines Spaziergangs oder einer sportlichen Betätigung nutzen. Klar stehen bei der Auswahl auch Ausflugsziele in der Region auf der Liste.

Trotz der frühlingshaften Temperaturen und des guten Wetters ist es derzeit aber verboten, sich längerfristig in Parkanlagen für ein Picknick oder zum Sonnen niederzulassen. Gegen einen Spaziergang mit der Familie, Radfahren oder Joggen in gebührendem Abstand zueinander ist dagegen nichts einzuwenden.

Gebotenen Abstand einhalten

Daran erinnern sowohl Landrat Christian Engelhardt und die Bergsträßer Rathauschefs als auch das Polizeipräsidium Südhessen. Engelhardt appelliert: „Spazieren gehen, sich draußen bewegen, Wandern – das ist auch in Zeiten von Corona und Kontaktverboten erlaubt. Es ist eine Wohltat für Körper und Seele und stärkt außerdem die Abwehrkräfte.“ Doch dabei sollte man stets darauf achten, den gebotenen Abstand zu anderen Menschen einzuhalten, mit denen man nicht in einem Haushalt lebt.

So könne man auch aktuell die schöne Landschaft sowie die Vielfalt an Wanderwegen und Erlebnispfaden in der Region genießen, so Engelhardt. Allerdings sind einige Parkplätze an besonderes beliebten Ausflugszielen im Kreis an den Wochenenden gesperrt – etwa der Parkplatz am Felsenmeer und am Auerbacher Schloss.

Zudem werden Polizei und Ordnungsämter im Kreis verstärkte Kontrollen bezüglich des Versammlungsverbotes an Hotspots durchführen. Darauf verweist auch das Polizeipräsidium Südhessen ausdrücklich und betont, man werde verstärkt auf die Einhaltung der Regeln achten und konsequent auf Verstöße reagieren. Die Ordnungshüter hofften aber nach wie vor auf das Verständnis der Bürger und würden sich freuen, wenn es keinen Anlass zu Ermahnungen oder weiteren polizeilichen Maßnahmen geben würde. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.04.2020