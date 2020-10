Hessenwetter.Zum Wochenende hin bleibt das Wetter in Hessen trüb und bewölkt. Nach einigen Nebelfeldern am Donnerstagmorgen lockert sich der Himmel nur kurz auf, bevor sich im Lauf des Tages dichte Wolken ausbreiten. Bei Temperaturen von bis zu 20 Grad bleibt es nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zunächst trocken, am Nachmittag und Abend werden Regenschauer erwartet.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.10.2020