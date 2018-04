TSG fordert SPD zum Streiten auf

Prominenter Gast beim Neumitgliederabend der Bergsträßer SPD in Bensheim war Landesvorsitzender und Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel (Vierter von rechts). © Funck

Bergstraße.Es ist sein dritter Anlauf als SPD-Herausforderer: Diesmal will es Thorsten Schäfer-Gümbel wissen. Und besser machen. Nach 2009 und 2013 hofft er am 28. Oktober, die Union in der Staatskanzlei abzulösen und den 66-jährigen Ministerpräsidenten Volker Bouffier in den Ruhestand zu schicken. „Ich fühle mich so gut vorbereitet wie nie zuvor.“

In Koalitionsfragen wollte sich „TSG“ bei seinem

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3850 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.04.2018