TSG: "Kirche muss sich einmischen"

Prominenter Gast beim Empfang der evangelischen Dekanate zum neuen Kirchenjahr in Heppenheim war Thorsten Schäfer-Gümbel (rechts). © Neu

Bergstraße.Er ist Mitglied der Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Doch beim Empfang zum neuen Kirchenjahr sprach Thorsten Schäfer-Gümbel ausdrücklich als Politiker. In seiner Festrede in Heppenheim betonte der Landesvorsitzende der SPD die gesellschaftliche Relevanz von Glaubensgemeinschaften: "Kirche muss sich einmischen. Glaube ist keine Privatsache."

Vor rund 250 Gästen

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2845 Zeichen des Artikels