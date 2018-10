„TSG“ kommt nach Lorsch

Bergstraße.Es herrscht Endspurt im hessischen Landtagswahlkampf. Im Rahmen seiner „Vorfahrt für den Wechsel“-Tour kommt SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel (Spitzname „TSG“) am Freitag (26.) an die Bergstraße. Nach zahlreichen Praxistagen und Reisen quer durchs Bundesland wird er gemeinsam mit Marius Schmidt, Landtagskandidat für den Wahlkreis Bergstraße-West, ab 9.30 Uhr auf dem Lorscher Wochenmarkt Rosen verteilen und Bürger zum Gespräch in das Eiscafé Dolomiti einladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.10.2018