Über 1700 neue bestätigte Corona-Fälle

Hessen.Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Hessen steigt weiter stark an. Binnen eines Tages kamen 1723 Fälle hinzu, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) von Sonntag hervorgeht (Stand 00.00). Am Vortag waren es noch 2111 Neuinfektionen gewesen. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Corona-Fälle lag bei 53 161. Insgesamt 753 Todesfälle werden mittlerweile mit dem Erreger in Verbindung gebracht - das waren 12 mehr als noch am Samstag.

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 08.11.2020