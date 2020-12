Über 40 Unfälle in Südhessen nach Wintereinbruch

Bergstraße.Der Schneefall am späten Montagabend und in der Nacht hat in Südhessen zu über 40 Verkehrsunfällen geführt, wie die Polizei am Vormittag berichtete. Bereits in der Nacht habe es rund 25 Unfälle gegeben, weitere dann im Berufsverkehr.

Auf der A 67 kam es am Abend zwischen Lorsch und dem Viernheimer Dreieck zu Unfällen durch Eisregen. Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun, überschlug sich und kam dann zum Stehen. Ein weiteres Auto prallte gegen die Leitplanke und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Die meisten Unfälle seien im Kreis Bergstraße registriert worden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand, es blieb bei Blechschäden und leichten Blessuren der Fahrzeuginsassen.

Die B 47 zwischen Bensheim und Lorsch wurde für insgesamt sechs Stunden gesperrt, nachdem ein Lkw ins Schleudern geraten war. Dabei riss die Deichsel des Anhängers, das Gespann kam von der Fahrbahn ab. Nach aufwendigen Bergungsarbeiten sei die Sperrung gegen 6 Uhr aufgehoben werden, heißt es im Polizeibericht.

Autos mit Sommerreifen unterwegs

Bei den Unfallaufnahmen sei immer wieder festgestellt worden, dass Fahrzeuge mit Sommerreifen unterwegs gewesen seien. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an alle Autofahrer, die noch keine Winterreifen aufgezogen haben, schnellstmöglich einen Reifenwechsel vorzunehmen. Das Fahren mit Reifen, die nicht auf die Witterungsverhältnisse angepasst sind, stelle eine Ordnungswidrigkeit dar und werde mit einem Bußgeld von mindestens 60 Euro sowie einen Punkt bestraft. Zudem drohten versicherungsrechtliche Konsequenzen.

Verspätungen und Ausfälle gab es am Morgen im Schulbusverkehr. Wie die Verkehrsgesellschaft Gersprenztal als Betreiber der Linien im Kreis Bergstraße meldete, wurde auf der Linie 667 zwischen Grasellenbach und Heppenheim der Verkehr wegen liegengebliebener Fahrzeuge zeitweise eingestellt.

