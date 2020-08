Über Aktien aus Südhessen scheint die Sonne

Bergstraße.Die wirtschaftliche Lage hierzulande wird von Börsenexperten immer noch so schlecht eingeschätzt wie im Frühjahr unter den strengen Corona-Beschränkungen. Doch die Erwartungen für die kommenden sechs Monate sind so positiv wie seit Jahren nicht mehr. Das zeigt eine Umfrage des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung bei mehr als 200 Bankern, Börsianern und Vermögensverwaltern. Selbst nach der Finanzkrise 2008 und 2009 kam nicht so viel Optimismus auf wie momentan.

Der positive Ausblick hängt jedoch mit der trüben Gegenwart zusammen. „Es kann nur besser werden, das dürfte eine wichtige Grundlage des herrschenden Optimismus sein“, schreiben die Volkswirte der DZ Bank in einer aktuellen Analyse. Viel werde in den kommenden Monaten vom weiteren Pandemiegeschehen abhängen, sowohl in Deutschland als auch weltweit.

Die anderen treten auf der Stelle

Und hier in der Region ist der Optimismus in Südhessen am größten. Jedenfalls beim Vergleich der Aktienkursentwicklung der börsennotierten Unternehmen. Das Depot Bergstraße/Südhessen legte in den vergangenen Wochen um acht Prozent zu, während die Depots aus Rhein-Neckar und Rhein-Main auf der Stelle traten.

Die Aktien aus Südhessen waren zuletzt alle im Plus, und das trotz teils gar nicht so guter Nachrichten. Dentsply Sirona etwa meldete für das zweite Quartal einen Verlust von fast 100 Millionen Dollar, beglückte aber die Aktionäre mit einer Quartalsdividende von 22 Millionen Dollar. Möglich macht das die gut gefüllte Kasse mit liquiden Mitteln von mehr als einer Milliarde Dollar. Und die Aussichten hellen sich auf. Zahnarztpraxen öffnen wieder vermehrt und Patienten kommen zurück, heißt es im Quartalsbericht. Das ist die wichtigste Vorbedingung, dass Zahnärzte wieder in Systeme von Sirona investieren. Entsprechend legte die Aktie zu.

Jungheinrich legt deutlich zu

Ein großes Plus in den vergangenen vier Wochen weist die Aktie des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich vor, mit seinem großen Standort in Bensheim. Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank begründete sein höheres Kursziel mit einem zuversichtlichen Ausblick von Jungheinrich auf das laufende Jahr. Der Auftragseingang, der Umsatz und das Ergebnis seien deutlich besser ausgefallen als erwartet. Allerdings sei die Bewertung der Aktien hoch.

Auch Merck legte nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen zu. Das zweite Quartal des Darmstädter Pharma- und Chemiekonzerns sei solide ausgefallen, meint Analyst Trung Huynh von der Schweizer Credit Suisse. Der Ausblick zeuge von der wachsenden Zuversicht des Managements.

Brain macht Boden gut

Aufwärts ging es auch mit der Aktie von TE Connectivity. Trotz zuletzt rückläufiger Umsätze und Gewinne aufgrund der Schwäche der Automobilindustrie, die größten Kundengruppe von TE am Standort Bensheim. Aber es soll besser werden, mit einer wieder steigenden Autoproduktion sollen die Umsätze im nächsten Quartal um zehn Prozent zulegen, heißt es im jüngsten Quartalsbericht.

Selbst die Aktie des Zwingenberger Biotechunternehmens Brain machte Boden gut. Hier wartet alles gespannt auf den Kapitalmarkttag im September. Dann will Brain bekanntgeben, wann es Gewinne machen will.

Auf der Stelle traten in den vergangenen vier Wochen die Aktien aus dem Depot Rhein-Neckar. Der Aktienkurs der BASF gab sogar leicht nach. Der Konzern gilt mit seiner großen Kundschaft in vielen Branchen als guter Indikator für die weitere Entwicklung der Gesamtwirtschaft. Der Nebel über dem Rhein sollte sich bald lichten, sagt Analyst Peter Spengler von der DZ Bank. Er erhöhte die Gewinnschätzungen für den Ludwigshafener Chemiekonzern von 2021 an.

Höhenflug von SAP gestoppt

Selbst die erfolgsverwöhnte SAP-Aktie stoppte ihren Höhenflug der vergangenen Monate. Doch das könnte sich bald ändern. Die Schweizer Großbank UBS rät nach einem Gespräch mit dem Management SAP-Aktien zu kaufen. Analyst Michael Briest sieht die nächsten Kurstreiber für die Aktie in den Zahlen zum dritten Quartal und dem Börsengang der Tochter Qualtrics. Zudem hob er hervor, dass eine Beschleunigung hin zur Software aus der Cloud nach wie vor auf der Agenda steht.

Beim Mannheimer Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub sollte die Talsohle durchschritten sein. Für den Rest des Jahres deute sich gleichwohl nur eine gebremste Erholung an, meint Analyst Oliver Schwarz vom Analysehaus Warburg Research.

Im Depot Rhein-Main sind die Folgen der Finanzkrise 2008/2009 und der Corona-Krise auf drastische Weise zu sehen. Die Lichtblicke bei der Deutschen Bank sind schon wieder verblasst. Die jüngsten Verluste seien zwar etwas niedriger ausgefallen als erwartet, meint Jon Peace von Credit Suisse. Der Anteil am Geschäft mit Anleihen, Rohstoffen und Währungen nehme derweil weiter ab und er gehe weiterhin davon aus, dass die Deutsche Bank im Jahr 2021 Verluste schreiben werde.

Bei der Commerzbank dürfte das zweite Quartal das beste des Jahres gewesen sein, heißt es in Analysen. Kian Abouhossein von der US-Bank JPMorgan rechnet für das Gesamtjahr mit einem niedrigeren bereinigten Verlust je Aktie. So geht der Experte vor allem von geringeren Rückstellungen für Kreditausfälle und von niedrigeren Kosten als zuvor aus.

Die Corona-Folgen machen der Lufthansa und dem Flughafenbetreiber Fraport immer stärker zu schaffen. Das zweite Quartal habe die Sorgen um den Barmittelfluss noch einmal untermauert und damit auch seine negative Einschätzung der Fluggesellschaft bestätigt, so Analyst Adrian Yanoshik von der Berenberg Bank. Zwar sei das Jahresviertel besser als befürchtet ausgefallen, der Erholungskurs sei aber unsicher. Bei Fraport hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel gesenkt. Angesichts des pessimistischen Ausblicks der Unternehmensführung habe sie ihre Schätzungen für den operativen Gewinn für den Flughafenbetreiber gesenkt, berichtet Analystin Elodie Rall.

