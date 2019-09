Über Kriminalität in Lorsch reden

Lorsch.Über Sicherheit in Lorsch diskutierten die Stadtverordneten am Donnerstag. Die CDU brachte einen Prüfantrag zur Einführung des Freiwilligen Polizeidienstes ein. Grüne, SPD und PWL erinnerten daran, dass drei schon vor Jahren beschlossene Sicherheitsprojekte – etwa „Wachsame Nachbarn“ – noch nicht umgesetzt sind. Einig war man sich in der Einschätzung, dass Lorsch eine sichere Stadt ist. Ob es einen Freiwilligen Polizeidienst geben soll, ist noch offen. Mit großer Mehrheit wurde entschieden, dass zuerst ein Vertreter der Polizei über die Kriminalstatistik in Lorsch referieren soll und über Details zum ehrenamtlichen Polizeidienst. Dann wird weiter beraten. sch

