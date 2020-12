Über zwölf Mal um die Welt geradelt

3287 Bergsträßer nahmen 2020 an der Aktion Stadtradeln teil. © Kreis Bergstraße

Bergstraße.Der Landkreis Bergstraße hat in diesem Jahr erstmals an der jährlich bundesweit stattfindenden Aktion „Stadtradeln“ teilgenommen. „Und das mit vollem Erfolg“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. Vom 14. September bis zum 4. Oktober – also an 21 Tagen – traten die Bergsträßer Teams, die für die Aktion angemeldet hatten, kräftig in die Pedale und leisteten dadurch ihren ganz persönlichen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.

Insgesamt nahmen 3287 Bergsträßer Radler in 149 Teams teil, darunter Kommunalpolitiker, Schulklassen, Vereinsmitglieder sowie Mitarbeiter von Unternehmen. Gemeinsam legten die Stadtradelnden 501 193 Kilometer zurück– das entspricht circa 12,5 Mal dem Erdumfang. Dadurch sparten die Teilnehmer im Vergleich zum Autofahren ganze 74 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) ein.

Landrat Christian Engelhardt gab die besten Teams und Einzelpersonen im Rahmen einer Videokonferenz bekannt. Folgende Teams waren in folgenden Auszeichnungskategorien erfolgreich:

Aktives Feuerwehr-Team

Die aktivsten Teams: Platz 1: Feuerwehren aus Biblis/Nordheim/Wattenheim (16 735 Kilometer); Platz 2: Katholische Kirche Viernheim (15 596 Kilometer); Platz 3: TSV Amicitia Viernheim, Abteilung Triathlon (13 769 Kilometer)

Die Teams mit den aktivsten Teilnehmern: Platz 1: Odenwald Epic, Wald-Michelbach (621 Kilometer pro Kopf); Platz 2: Roche-Radler, Bürstadt (619 Kilometer pro Kopf); Platz 3: Hardberg Biker, Wald-Michelbach (523 Kilometer pro Kopf).

Bester Radler aus Einhausen

Die besten Radler: Platz 1: Sascha Bethke, Offenes Team Einhausen (1420 Kilometer); Platz 2: Dietrich Schmidt, TE Connectivity Bensheim (1357Kilometer); Platz 3: Kristin Sierig, Feuerwehr Riedrode (1348 Kilometer)

„Das ,Stadtradeln’ ist eine sehr gelungene Aktion, um den Spaß am Radfahren zu fördern und vielleicht auch den einen oder die andere zum Umsteigen auf den Drahtesel zu gewinnen. Ich bin schon gespannt, wie viele Kilometer die Bergsträßer im nächsten Jahr sammeln werden“, so der Landrat. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.12.2020