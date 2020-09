„Überfällige Gründung eines Landschaftspflegeverbandes“

Bergstraße.Anlässlich des kürzlichen Landschaftspflegetages in Hessen erinnern die Bergsträßer Grünen an ein „noch immer durch die Kreiskoalition aus CDU und SPD brachliegendes“ Thema. Obwohl auch in der Biodiversitätskonferenz dieses Thema ganz oben auf der Umsetzungsagenda der beteiligten Verbände und vieler Bürger gestanden habe und sich aktuell eine Arbeitsgruppe damit befasse, hätten sich CDU und SPD offenbar in dieser Frage bis dato nicht auf ein zielgerichtetes Vorgehen zur Gründung eines Landschaftspflegeverbandes (LPV) einigen können, kritisieren die Vorstandssprecher Evelyn Berg und Matthias Schimpf.

Zentrale Aufgabe

Gerade in unserer Region mit dem stetig bestehenden Siedlungsdruck seien der Erhalt und die Pflege der Kulturlandschaft umso wichtiger. „Der Erhalt und die Schaffung naturnaher Lebensräume und somit der Biotop- und Artenschutz ist eine der zentralen gesellschaftlichen und politischen Aufgaben“, so Matthias Schimpf.

Die Grünen weisen darauf hin, dass die schwarz-grüne Landesregierung für den Ausbau der Landschaftspflegeverbände und die Koordinierungsstelle seit 2017 rund 1,9 Millionen Euro zur Verfügung stellt. In Zusammenhang mit der neuen Förderrichtlinie ist für 2021 eine Steigerung der Landesmittel auf 2,7 Millionen Euro geplant.

Landschaftspflegeverbände sind aus Sicht der Bergsträßer Grünen eine tragende Säule zur Umsetzung einer kommunalen Biodiversitätsstrategie. „Bisher gibt es in Hessen bereits acht Verbände, neun weitere sind in Gründung und jeder LPV wird mit jeweils bis zu 200 000 Euro pro Landkreis vonseiten des Landes gefördert. Insoweit wäre es jetzt endlich an der Zeit, dass der Landrat und der hauptamtliche Kreisbeigeordnete ihren vielen Worten und Bildern auch mal eine Tat folgen lassen“, so Berg und Schimpf abschließend. red

