Überfall an Haltestelle

Bergstraße.Nachdem drei 18-Jährige am Donnerstag (4.) auf ihrem Heimweg an der Straßenbahnhaltestelle „Am Hinkelstein“ in Alsbach kurz nach Mitternacht von zwei unbekannten Männern attackiert wurden, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die drei 18 Jahre alten Männer aus Bensheim und Lautertal mit der Straßenbahnlinie 8 von Seeheim nach Alsbach-Hähnlein unterwegs. Das Trio wurde nach bisherigen Erkenntnissen an der Haltestelle von zwei Unbekannten angegriffen und mit Schlägen traktiert. Im Anschluss konnten die beiden Täter unerkannt flüchten. Die Angegriffenen wurden bei der Attacke nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Ob sich die unbekannten Männer auch in der Straßenbahn befunden hatten, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Die Flüchtigen sollen zwischen 18 und 24 Jahre alt sein. Einer von ihnen trug eine schwarze Kappe. Sein Erscheinungsbild wurde als südländisch wahrgenommen. Der zweite Mann soll blonde lockige Haare gehabt haben. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.06.2020