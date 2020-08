Überfall auf Rollstuhlfahrer

Zwingenberg.Die Polizei sucht mögliche Zeugen eines Überfalls auf einen Rollstuhlfahrer, der sich am Sonntagnachmittag in Zwingenberg ereignet hat. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen schreibt, wurde dem 50-Jährigen dabei eine Goldkette gestohlen, an der sich ein Anhänger mit einem Delfin-Motiv befunden hat.

Nach Schilderung des Mannes fuhr er gegen 14.30 Uhr auf der Heinrichstraße in Richtung Friedrichstraße, als der Fahrer eines silberfarbenen BMW-Kombis seinen Weg kreuzte und ihn zum Anhalten zwang. Die Beifahrerin stieg aus und versuchte zunächst, dem Rollstuhlfahrer eine Tasche zu entreißen. Als dies misslang, griff sie zur Goldkette. Mit dem Schmuck im Wert von etwa 400 Euro stieg sie zurück ins Auto und flüchtete mit ihrem Komplizen auf der Darmstädter Straße in Richtung Auerbach.

Das Alter der Diebin wird auf 40 und 50 Jahre geschätzt; sie soll nach Aussage des Beraubten ein osteuropäisches Aussehen gehabt haben. Der Überfallene beschreibt ein rundliches Gesicht und dunkle kurze Haare, zur Tatzeit trug sie einen weißen Pullover. Das Auto wurde von einem etwa gleichaltrigen Mann gefahren, der eine kurze Hose trug und korpulent ist. ots

