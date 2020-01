Überfall auf Tankstelle

Bergstraße.Am späten Montagabend wurde in Lampertheim eine Tankstelle in der Römerstraße überfallen. Um 22.30 Uhr betrat ein unbekannter, mit Sturmhaube maskierter und einem Messer bewaffneter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle. Er bedrohte den 45-jährigen Angestellten und forderte Bargeld und zwei Stangen Zigaretten. Mit mehreren hundert Euro und den Zigaretten rannte er anschließend in Richtung Neuschloßstraße davon. Der Angestellte blieb unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang ohne den gewünschten Erfolg. Der unbekannte Täter war etwa 1,70 Meter groß, trug bei der Tat eine schwarze, ältere Lederjacke mit zerfleddertem Leder an der Schulter und eine auffällige blaugraue Camouflage-Arbeitshose.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06252 / 7060. pol

